Ma vi rendete conto che nessuno la pensa come voi sulla creazione in sei giorni? E che ha ragione chi nel matrimonio segue la sua coscienza anche se va contro il Magistero della Chiesa?

di Giano Colli

Gentilissima redazione di BastaBugie,

vi seguo con interesse e grazie per il vostro lavoro di divulgazione e dibattito.

Innanzitutto vorrei farvi dei complimenti per alcune posizioni controcorrente che avete ad esempio sul cambiamento climatico e su Greta. Proprio quelli contro cui si scaglia Greta, cioè i grandi della Terra che hanno preso (secondo lei) le decisioni più sbagliate per il pianeta, sono proprio loro a invitarla nelle tribune più alte: Onu, Unione Europea, ecc. Non sembra strano che accolgano davvero una sedicenne per sentirsi fare la predica? O forse la stanno usando per i loro scopi?

Detto tutto questo devo anche farvi qualche appunto: quante polemiche! Voi lo sapete se siete sempre nel giusto? Per esempio il commento alla risposta di Padre Angelo sulla Creazione del Mondo in sei giorni "La Scienza non può negare...". Ma vi rendete conto che nessuno scienziato la pensa come voi? Certo l'articolo diceva soltanto che nessuno può asserire che Scienza e Fede siano in contraddizione sulla Creazione, semplicemente perché ne parlano su piani diversi. Ma da qui a dire, come avete aggiunto voi nel titolo, che l'universo è stato davvero fatto in sei giorni...

E a proposito dell'articolo "Perché non c'è stato sesso tra Maria e Giuseppe?" io avrei qualche perplessità sulle idee espresse dall'Arcivescovo Fulton Sheen.

Io sono cattolico e credo nella verginità della Madonna e nella castità del suo rapporto con San Giuseppe, ma credo che la motivazione non sia quella indicata da mons. Sheen e comunque è strettamente vincolata esclusivamente alla Sacra Famiglia. Per tutti gli altri sposi il matrimonio casto non deve esistere. Infatti l'intenzione di procreare dei figli è uno degli elementi fondamentali e necessari del matrimonio, al punto che la riserva mentale degli sposi di non voler avere figli rende nullo il matrimonio (con sentenza della Sacra Rota). Dunque altra deve essere stata la motivazione di Dio (ammesso e non concesso che Dio abbia "bisogno" di motivazioni comprensibili agli uomini!), una motivazione, come ho detto, esclusivamente per la Madre di Dio ed assolutamente non estensibile ai comuni esseri umani.

E quella polemica sull'intervento di Costanza Miriano in difesa di chi usa contraccettivi in casi estremi... E se ci trovassimo noi, magari io, in condizioni di non poter consumare il mio cattolicissimo matrimonio senza mettere in pericolo la vita di mia moglie... è giusto che quello che mi sento in coscienza di fare io diventi fonte di polemica e dibattito per la gente che naviga in rete?

Per me ciò che conta di più è chiedersi questo: sono realmente alla presenza di Dio, in Verità e Carità, mentre scrivo, mentre leggo, mentre dibatto... mentre denigro, mentre critico, mentre ridicolizzo? Gesù aveva fatto questo? Lo farebbe adesso, tramite le mie mani, la mia intelligenza?

Prego per voi e vi auguro tante buone cose.

Fausto



RISPOSTA DEL DIRETTORE



Caro Fausto,

la risposta è: sì, Gesù avrebbe fatto questo.

Di fronte a chi mette in dubbio la Parola di Dio sulla creazione, di fronte a chi pur chiamando il suo "cattolicissimo matrimonio" in realtà agisce contro il progetto di Dio sulla sessualità umana, sì Gesù direbbe quello che dice la Chiesa da duemila anni (e che noi ricordiamo nel nostro sito: per rileggere l'articolo sulla creazione clicca qui, mentre per quello sul matrimonio clicca qui).

Tra l'altro visto che lei si dichiara cattolico le faccio rispettosamente notare che un cattolico è tale se accetta integralmente l'insegnamento della Chiesa Cattolica. Quindi, sempre rispettosamente, le faccio notare che il cosiddetto "matrimonio giuseppino" (cioè il matrimonio dove gli sposi hanno deciso di vivere l'astinenza dai rapporti sessuali) è pienamente valido per la Chiesa e certamente NON è nullo e non sarà mai dichiarato tale da nessun tribunale della Chiesa.

Il caso che fa lei è quello degli sposi che, pur non rinunciando ai rapporti sessuali, bloccano la possibilità di avere figli perchè non ne vogliono. In tal caso il matrimonio è nullo perché non è aperto alla vita.

Invece il matrimonio giuseppino è aperto alla vita. La controprova di questo principio è proprio la Sacra Famiglia. Nonostante la mancanza di rapporti sessuali, Maria e Giuseppe sono stati aperti alla vita e infatti hanno accettato la maternità e la paternità.

Se poi uno non è d'accordo con la Chiesa e quindi non è d'accordo con Gesù, beh non saprei che dire. So che io faccio molta fatica ad accettare l'insegnamento della Chiesa e quello di Gesù nel vangelo e infatti chiedo ogni giorno a Lui la forza di resistere alla tentazione di accomodarmi il Suo insegnamento per adattarlo alla mia povera persona.

Mi fa piacere comunque che apprezzi il nostro sito per la posizione controcorrente su Greta e l'ambientalismo.

Quando trovi un nostro articolo che ti piace, leggilo e, se lo ritieni opportuno, diffondilo.

Se invece non sei d'accordo con qualche articolo, saltalo e leggine un altro. Ovviamente ti consiglio magari di approfondire se lo ritieni opportuno.

Ad esempio io ho via via imparato molte cose che non sapevo e dai miei errori ho sempre cercato di liberarmi studiando la retta dottrina.

Oggi sono perfetto? Lungi da me il pensarlo... però sappi che se trovi qualcosa su BastaBugie, non è mai il frutto di una sola mente (magari malata o egocentrica), ma è il risultato del lavoro di tante persone che mettono a disposizione il loro tempo per andare a scovare ciò che la cultura dominante vorrebbe negarci, cioè la semplicità e la bellezza della verità.

Se non ci riusciamo è colpa nostra, non certo della Chiesa che non ha bisogno di noi... ma siamo noi abbiamo bisogno di lei.

Grazie comunque per averci scritto e per aver letto i nostri articoli.



Fonte: Redazione di BastaBugie, 18/02/2020