Legge Zan sull'omofobia, il diario di prigionia del card. Pell, la battaglia di don Di Noto, il beato Rosario Livatino, guerrieri serafici, storia di San Pio V, la filosofia cristiana, ragioniamo sul Demonio

da Redazione di BastaBugie

LEGGE OMOFOBIA, PERCHÉ NON VA

La proposta Zan esaminata articolo per articolo

Alfredo Mantovano (a cura di) - Cantagalli - pagine 256 - € 19,00 (prezzo Amazon) - marzo 2021

Il 4 novembre 2020 la Camera dei Deputati ha approvato il testo sul contrasto all'omo-transfobia, redatto dal relatore on. Alessandro Zan, che ha unificato le proposte di legge presentate da più forze politiche.

Questo volume, esito della comune riflessione maturata all'interno del Centro Studi Rosario Livatino, è una guida alla lettura dei 10 articoli del testo unificato, con i contributi di Domenico Airoma, Daniela Bianchini, Francesco Cavallo, Francesco Farri, Carmelo Leotta, Alfredo Mantovano, Roberto Respinti, Mauro Ronco, Angelo Salvi e Aldo Rocco Vitale.

DIARIO DI PRIGIONIA

L' appello del card. Pell

George Pell - Cantagalli - pagine 448 - € 23,75 (prezzo Amazon) - Maggio 2021

Innocente! Il 7 aprile 2020, l'Alta Corte d'Australia si è espressa con decisione unanime per annullare un verdetto di colpevolezza ed emetterne uno di completa assoluzione nel caso Pell contro la Regina, ribaltando l'incomprensibile condanna del Cardinale per l'accusa di abuso sessuale "storico". La sentenza dell'Alta Corte ha liberato un innocente dall'ingiusta detenzione alla quale era stato sottoposto, lo ha restituito alla sua famiglia e ai suoi amici, e gli ha permesso di riprendere in mano il suo importante lavoro nella e per la Chiesa Cattolica. Durante tutto il suo calvario, il Cardinale è stato un modello di pazienza e di vita sacerdotale, come testimonia questo diario. Innocente, egli era libero anche quando incarcerato. E ha saputo mettere a frutto tutto quel tempo - «un prolungato ritiro», come lo ha definito - rassicurando i suoi molti amici in tutto il mondo e intensificando una già vigorosa vita di preghiera, di studio e di scrittura. Al centro di incredibili pressioni e sostenuto da una vibrante fede cristiana, il Cardinale George Pell ha preso posizione in difesa della verità, consapevole che la verità renda liberi nel senso più profondo della libertà umana. Il diario che il lettore è in procinto di leggere è una luminosa attestazione di questa liberazione. Introduzione di George Weigel.

DON FORTUNATO DI NOTO

La mia battaglia in difesa dei bambini

Roberto Mistretta e don Fortunato Di Noto - Paoline Editoriale Libri - pagine 200 - € 14,25 - Aprile 2021

Il testo racconta la storia e l'attività di don Fortunato Di Noto, sacerdote siciliano, fondatore dell'associazione Meter, da molti anni in prima linea nella lotta alla pedofilia e alla pedopornofilia diffusa specialmente tramite Internet. Alle descrizioni e osservazioni dell'Autore sulla realtà sociale si alternano lunghi brani in cui don Fortunato parla in prima persona della propria vita, a partire dagli anni della giovinezza a Ragusa per arrivare fino a oggi, mettendo in luce difficoltà e successi del suo impegno a difesa dei bambini. Un capitolo è dedicato anche alla pedofilia nella Chiesa; l'ultimo capitolo raccoglie alcune testimonianze rese in età adulta dalle vittime stesse.

UN GIUDICE COME DIO COMANDA

Rosario Livatino, la toga e il martirio

Alfredo Mantovano, Domenico Airoma, Mauro Ronco - Istituto di Apologetica (Il Timone) - pagine 128 - € 14,00 - Aprile 2021

Che profilo deve avere un giudice come Dio comanda? Un tecnico raffinato? Un creatore della norma?

La risposta si chiama Rosario Livatino. Il 21 settembre 1990, quando è stato assassinato aveva 38 anni, lavorava come magistrato ad Agrigento.

Il suo profilo è antitetico a quello di un magistrato di "sistema". Si è sempre mostrato convinto che compito del giudice non sia inventare la norma, bensì applicarla, secondo competenza e coscienza. Coscienza che ha posto S.T.D., Sub tutela Dei: è il primo magistrato in epoca moderna a essere beatificato.

GUERRIERI SERAFICI

Racconti di pace e bene... e guerra

Ambrogio Canavesi e padre Lorenzo Waszkiewicz - Tabula Fati - pagine 232 - € 13,00 - Marzo 2021

È possibile un "francescanesimo militante" se non addirittura un "francescanesimo militare"? Qualcuno forse penserà immediatamente alle note deviazioni sudamericane dove, sobillati dal veleno della teologia della liberazione, anche molti figli di san Francesco lasciarono le tonache in favore delle armi per prendere parte a movimenti rivoluzionari.

Qui non si tratta però di partigiani comunisti e nemmeno di frati pervertiti da qualche teologia balzana o da qualche ideologia anticristiana. Si tratta di veri e propri francescani, di figli fedeli del Poverello d'Assisi. Anzi, in molti casi, si tratta di veri e propri santi canonizzati, o, in ogni caso, di buoni e devoti religiosi, costretti dalle vicende storiche in cui si trovarono a vivere a scendere in battaglia, stare fianco a fianco ai soldati, se non addirittura a guidare eserciti e pianificare intere guerre, compiendo opere di eroismo militare e cristiano tali da far sbalordire i soldati di professione.

Se però questi figli del Serafino d'Assisi - anzi, se perfino il Serafico Padre stesso! - erano dei veri guerrieri, qualcosa non torna con la leggenda pacifista del francescanesimo ormai purtroppo tanto diffusa? Lo potrà giudicare il Lettore del presente volume, composto di dieci racconti affascinanti dedicati ad altrettanti guerrieri serafici, avventurieri di Dio nelle vicende del mondo e cuori cavallereschi sotto la tonaca religiosa. Oppure, per meglio dire, a cuori di santi in mezzo al rumore dei campi di battaglia.

PIO V

Storia di un papa santo

Roberto de Mattei - Lindau - pagine 465 - € 30,40 (prezzo Amazon) - Febbraio 2021

L'inquisitore domenicano Michele Ghislieri ascese al soglio pontificio il 7 gennaio 1566 col nome di Pio V. Durante il suo pontificato, durato in tutto sei anni, combatté strenuamente i nemici della cristianità che minavano l'autorità papale da ogni lato, agendo in modo infaticabile per applicare con rigore i dettami della Chiesa stabiliti durante il Concilio di Trento.

Fra le figure più carismatiche del suo tempo, Pio V tentò in ogni modo di arginare il dilagare delle eresie in Europa e l'affermarsi del protestantesimo e del calvinismo in diversi Paesi. Strinse alleanze con i sovrani cattolici dell'epoca e sostenne il lavoro dell'Inquisizione, monitorando con grande cura l'ortodossia di imperatori e re, cardinali e ordini monastici, e giungendo persino a scomunicare Elisabetta I d'Inghilterra.

Sostenne poi, in ottica anti-ottomana, la costituzione della Lega Santa, l'alleanza militare fra il Papato, la Spagna di Filippo II e la Repubblica di Venezia. Il trionfo di Lepanto del 1571, ottenuto dalle galere cristiane contro la flotta turca in una delle più grandi battaglie navali mai combattute nel Mediterraneo, è uno degli esiti più celebrati del suo regno.

Questo libro non è soltanto una biografia di Michele Ghislieri, è soprattutto un'attenta analisi dell'impatto che la sua azione, anche politica, ebbe sulla scena europea del tardo '500 e sulla Chiesa tutta.

LA FILOSOFIA CRISTIANA

Uno sguardo unitario sugli ambiti del pensiero

Stefano Fontana - Fede & Cultura - pagine 301 - € 22,80 (prezzo Amazon) - Febbraio 2021

Nella babele delle storie della filosofia, delle correnti di pensiero, delle ideologie e delle verità di ognuno, questo libro offre una visione semplice, alla portata di tutti, organica e unitaria del pensiero. Come si può pensare e come non si deve, per non naufragare nel mare delle opinioni. Dopo il successo di "Filosofia per tutti" Stefano Fontana ci offre una chiave di comprensione dei diversi ambiti del pensiero così come sono stati elaborati dalla bimillenaria tradizione cristiana che ha fatto propria - soprattutto con Tommaso d'Aquino - la grande tradizione del mondo classico.

RAGIONIAMO SUL DEMONIO

Tra superstizione, mito e realtà

P. François-Marie Dermine - Edizioni Studio Domenicano (ESD) - pagine 160 - € 12,35 (prezzo Amazon) - Ottobre 2020

Queste pagine hanno due obiettivi: stuzzicare l’interesse dei non credenti inducendoli a ragionare su un mondo a loro ignoto ma per nulla assurdo, ed esporre serenamente ai credenti un tema senz’altro trascurato e a volte snobbato da certa teologia e predicazione che impone così alla fede cristiana una deriva intellettualistica e moralistica. Ma la morte del diavolo accompagna, accelera o addirittura precede la morte di Dio.

Questo nostro modesto ragionare tratteggia una figura molto simile a quella della copertina: un soggetto personale davvero esistente, potente, inquietante, astuto, attento osservatore dell’essere umano e tutto proteso a trascinarlo nel suo regno di malvagità e di orgogliosa solitudine. Un soggetto, tuttavia, che non merita di essere assecondato e, ancora meno, celebrato: il suo sguardo, per quanto ostile, punta intimorito e rassegnato verso l’alto e lascia trasparire la consapevolezza della creatura decaduta, ormai perdente e vinta, sapendo che gli resta poco tempo (Apocalisse 12,12).

Fonte: Redazione di BastaBugie, 19 maggio 2021