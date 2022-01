IN AMERICA IL VENTO STA CAMBIANDO... IN MEGLIO IN AMERICA IL VENTO STA CAMBIANDO... IN MEGLIO

Dopo le bugie dei politici e dei media, gli americani vogliono la libertà dalle restrizioni covid, il controllo dei genitori sull'istruzione dei loro figli e la sicurezza nelle città (VIDEO: Negli USA il vento sta cambiando)

di Roberto Mazzoni

Negli ultimi mesi la situazione politica americana ha mostrato alcuni importanti segni di cambiamento. La divisione tra Repubblicani e Democratici, tra bianchi e neri, sta perdendo importanza e, dopo una continua raffica di bugie dalla classe politica al potere e dai media mainstream, ora vogliono qualcuno che si occupi in modo equilibrato dell'economia, dei loro figli e della sicurezza delle città.

Come dice giustamente Tucker Carlson, il giornalista televisivo in assoluto più seguito negli Stati Uniti, siamo a un punto di svolta. E il segnale di questa svolta sono state le recenti elezioni governatoriali nello stato della Virginia e del New Jersey.



IL SUPERAMENTO DELLE DIVISIONI

Siamo nel mezzo di un vero e proprio riallineamento politico che ha colto di sorpresa le élite finanziarie e politiche americane e rischia di travolgerle nel corso del 2022. Vediamo anche emergere una nuova generazione di politici che possono ripulire l'evidente corruzione che ha infestato anche il Partito Repubblicano negli ultimi vent'anni. Il video di Carlson è stato registrato subito dopo le elezioni che si sono tenute a primi di novembre, ma è tutt'ora attualissimo.

Sentirete un riferimento alle leggi discriminatorie ancora attive negli Stati Uniti negli anni Sessanta in base alle quali i neri non potevano bere alle stesse fontanelle dei bianchi e dovevano mangiare e vivere in posti a loro riservati. Gran parte di tali leggi erano state attuate da politici del Partito Democratico che le hanno difese fino alla fine. [...]

Il vero confronto in America si sta spostando non più tra Democratici e Repubblicani, bensì tra i cosiddetti progressisti, vale a dire i campioni moderni del materialismo, e una nuova ondata di risveglio spirituale che si sta sviluppando al di fuori delle istituzioni religiose canoniche, con lo sviluppo di migliaia di nuove organizzazioni a sfondo sociale e religioso che entrano in campo.

Winsome Sears è il nuovo vicegovernatore della Virginia è una dimostrazione vivente della possibile riconciliazione tra le due fazioni. Nel video vediamo la sua testimonianza diretta. Quando si parla di Commonwealth s'intende stato, quando invece si parla si sfondare il soffitto di cristallo, è un modo di dire americano per riconoscere che una donna è riuscita per la prova volta a raggiungere obiettivi mai raggiunti da altre donne. [...]



LA CLAMOROSA FUGA DAGLI STATI GESTITI DAL PARTITO DEMOCRATICO

Ma grandi cambiamenti nella popolazione statunitense si vedono non solo alle elezioni. La fuga dai cosiddetti stati Blu o liberali, vale a dire quelli gestiti dal Partito Democratico, verso gli stati Rossi o conservatori, vale a dire quelli gestiti dal Partito Repubblicano, è ormai inarrestabile. Ed è inoltre accelerata dalle continue restrizioni imposte dal Partito Democratico con la scusa del covid. Tomi Laren è una giovane giornalista molto seguita dalle nuove generazioni di americani. Lei ha vissuto per lungo tempo in uno stato a gestione democratica e di recente di è trasferita in Tennessee. In questo video ci fornisce un punto di vista più diretto dell'elettorato più giovane. [...]

Per inciso, circola la notizia che Nancy Pelosi stia trattando per comperare una villa da parecchi milioni in Florida e sia pronta anche lei a trasferirsi da San Francisco.

Ma la situazione è confermata anche dalle televisioni di orientamento democratico e dallo stesso New York Times, una testata molto vicina al Partito Democratico. Kim Iversen, la giornalista indipendente che fa questa relazione, mostrando anche spezzoni del documentario del New York Times, dice di aver votato per tutta la vita per il Partito Democratico, eppure ne critica pesantemente la leadership.

Il vento è cambiato e nel 2022 soffierà ancora più forte e vediamo alcuni temi, come il controllo dei genitori sull'istruzione e la libertà dalla restrizioni covid che stanno unificando gli americani, mentre emergono nuovi politici capaci di ispirare più fiducia rispetto al passato e che possono concretamente lavorare per migliorare la situazione.



Titolo originale: Il vento sta cambiando

Fonte: Mazzoni News, 18 dicembre 2021