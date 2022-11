TRUMP CI RIPROVA E SI CANDIDA PER IL 2024 TRUMP CI RIPROVA E SI CANDIDA PER IL 2024

Nelle elezioni di midterm ha portato alla riconquista della Camera dei Deputati con l'elezione di 222 candidati da lui appoggiati (solo 22 i suoi sconfitti) ed ha annunciato un programma straordinario (VIDEO: Trump ci riprova)

di Roberto Mazzoni

Il 15 novembre 2022 Donald Trump ha ufficialmente annunciato la propria candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. Nel suo lungo discorso di presentazione, tenuto nella sua residenza di Mar-a-Lago, Trump ha promesso di riportare prosperità e gloria negli Stati Uniti, ha ipotizzato che la Cina abbia avuto un ruolo importante nel manipolare le elezioni del 2020, ha criticato i ritardi e le procedure alterate delle elezioni del 2022, che tuttavia hanno comunque portato alla vittoria 222 dei candidati da lui appoggiati e allo sconfitta di solo 22 tra questi, oltre che alla riconquista della Camera dei Deputati.

Il senato è stato perso di stretto margine anche in ragione del risultato molto contestato nelle elezioni in Nevada e Arizona, dove i candidati la lui appoggiati, Adam Laxalt e Blake Masters, entrambi etichettati come "election deniers" vale a dire critici dei risultati elettorali del 2020.

Trump ha detto che la sua candidatura non è di natura politica, perché i problemi dell'America non possono più essere risolti dalla politica, ma serve un movimento di natura popolare. Il lavoro non può essere svolto da una sola persona, ma servono decine di milioni di persone.



IL PROGRAMMA ELETTORALE DI TRUMP

Trump ha proposto una piattaforma elettorale con i seguenti punti:

- Ripristinare la sicurezza del confine con il Messico e bloccare il flusso di immigrati illegali.

- Bloccare il flusso di droghe e traffico di esseri umani dai cartelli messicani con pena di morte per gli spacciatori ciascuno dei quali, negli Stati Uniti, determina la morte di almeno 500 persone nel corso della sua vita, senza contare il dolore inflitto alle rispettive famiglie. Trump ha citato l'esempio della Cina che giustizia gli spacciatori il giorno stesso che li arresta, per poi mandare il fentanol negli Stati Uniti.

- Riduzione del flusso di criminalità in alcune città degli Stati Uniti e smantellare le bande criminali.

- Eliminazione della Critical Race Theory e della "follia Gender" dalle scuole.

- Non permetterà agli uomini di partecipare negli sport femminili.

- Ripristinerà la centralità della famiglia e difenderà i diritti dei genitori nei confronti dei propri figli.

- Proporrà una modifica alle leggi per imporre limiti al tempo durante il quale i membri del Congresso possono restare in carica, per impedire loro di partecipare ad attività di lobbying per tutta la vita e per impedire l'uso dei soldi raccolti con le tasse per il finanziamento di campagne elettorali.

- Chiederà la proibizione che i membri del Congresso possano investire in borsa guadagnando così da attività di insider trading.

- Chiederà che i membri del Congresso, una volta usciti dal Parlamento o dal Senato, non possano mai partecipare ad attività di lobbying.

- Vuole riportare fiducia nel sistema elettorale americano chiedendo l'uso di documenti di identità per poter votare, voto in un solo giorno e l'uso esclusivo di schede elettorali di carta. Tutti i voti devono essere contati entro la sera del giorno delle elezioni. Ha citato l'esempio della Francia dove hanno votato 35 milioni di persone e la questione si è risolta in un solo giorno. Ha detto giustamente che le elezioni negli Stati Uniti sono peggio di quelle che si tengono in paesi del Terzo Mondo. Ha garantito che farà in modo che questo particolare obiettivo sia raggiunto perché costituisce un obiettivo molto personale.

- Abolirà tutti gli obblighi vaccinali imposti da Biden e ripristinerà la posizione dei militari che sono stati allontanati perché non volevano vaccinarsi, con rimborso dello stipendio perso nel frattempo.

- Manterrà l'America al di fuori di stupide guerre ed eviterà lo scatenarsi di una terza guerra mondiale, verso cui invece Joe Biden sembra diretto, come ha fatto per i quattro anni in cui è stato presidente.

- Farà costruire un sistema di difesa dagli attacchi missilistici che sia in grado di bloccare i missili supersonici di Russia e Cina che oggi non possono essere fermati.



PROSPETTIVE FUTURE

Le minacce più importanti per gli Stati Uniti non vengono tuttavia dall'esterno, ma dall'interno con l'uso del sistema giudiziario, dell'FBI e del Ministero della Giustizia come arma contro i cittadini dissidenti, e ripulire la corruzione rampante all'interno della città di Washington.

Trump ha citato il fatto che l'FBI ha offerto 1 miliardo di dollari a Christopher Steele, l'autore del dossier falso su Trump e la Russia, per testimoniare che il dossier era vero e Steele si è rifiutato, a dimostrazione di quanto fosse falso il dossier stesso.

L'ex presidente ha parlato del raid condotto dall'FBI sulla sua casa di Mar-a-Lago che è risultato in una bolla di sapone, visto che dopo che le elezioni di medio termine si sono concluse, l'FBI ha dichiarato che la documentazione prelevata a casa di Trump non conteneva nulla di importante.

Trump dice che gli saranno contro le forze combinate dell'establishment, dei media, dei lobbisti, dei globalisti, dei marxisti radicali della sinistra, dalle corporazioni woke, dai poteri deviati del governo federale, dalle colossali macchine politiche, dalla marea di denaro sporco, dal sistema di censura interbo più pericoloso che sia mai esistito nella storia dell'Uomo.

Lui e i suoi alleati verranno attaccati, perseguitati, calunniati, come è già capitato a lui, ma non si lasceranno intimidire e alla fine vinceranno e l'America rinascerà.



Nota di BastaBugie: nel seguente video (durata: 28 minuti) dal titolo "Trump ci riprova" il giornalista italiano che trasmette dalla Florida, Roberto Mazzoni, spiega la situazione del partito repubblicano, il programma di Trump e fa capire meglio la posizione dell'ex presidente rispetto alla Cina e alla guerra in Ucraina.

Per contestualizzare la posizione di Trump bisogna tener presente che alla recente riunione del G20, che di fatto contiene le nazioni del G7 e del blocco BRICS (Brasile Russia India Cina e Sud Africa), Xi Jimping l'ha fatta da padrone e Vladimir Putin non era neanche presente.

L'interessante intervento di Tucker Carlson si può ascoltare dal minuto 33.

Per vedere il video vai sul sito Mazzoni News:

https://mazzoninews.com/2022/11/20/trump-ci-riprova-mn-192/

Titolo originale: Trump ci riprova

Fonte: Mazzoni News, 20 novembre 2022