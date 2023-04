DIVIDERE IN DUE L'AMERICA PER EVITARE LA GUERRA CIVILE? DIVIDERE IN DUE L'AMERICA PER EVITARE LA GUERRA CIVILE?

Esistono differenze inconciliabili tra la sinistra e i conservatori su questioni come l'aborto, le armi, l'agenda LGBTQ+, l'immigrazione, ecc. e allora Marjorie Taylor Greene propone un ''divorzio nazionale''

di John Horvat

La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene chiede un "divorzio nazionale" tra gli Stati rossi (a guida repubblicana) e quelli blu (a guida democratica) in dichiarazioni ripetute tre volte. Il suo appello per una "separazione amichevole" ha suscitato molte discussioni sul triste stato dell'unità nazionale.

Sembra molto semplice. Esistono davvero differenze inconciliabili tra la sinistra e i conservatori su questioni come l'aborto procurato, il controllo delle armi, l'agenda LGBTQ+, l'immigrazione illegale e altre questioni scottanti. In effetti, gli americani non riescono a mettersi d'accordo nemmeno su stufe a gas, pronomi da impiegare e bagni separati. Piuttosto che impegnarsi in una guerra civile su chi ha ragione o torto, la deputata della Georgia suggerisce che gli Stati se ne vadano senza rancore.

La deputata Greene, che ha divorziato di recente, insiste persino sul fatto che il divorzio non riguarda "la fine della nostra unione", che è ciò che fa qualsiasi divorzio. La sua retorica incendiaria non fa che aumentare la confusione. Da un lato, chiede una separazione che assomiglia a una secessione in tutto e per tutto. Dall'altro, sostiene che le parti separate possono cooperare su questioni più tecniche, a patto che ognuna incontri l'altra dalla propria parte della barricata rossa e blu.

L'opzione della secessione è apparentemente popolare. Un sondaggio del 2021 di The Hill riporta un crescente sostegno alla secessione in tutti i gruppi partitici. Circa il 37% degli intervistati ha indicato una "volontà di secessione". Il 66% dei repubblicani del Sud è favorevole alla proposta.

Il Centro per la Politica dell'Università della Virginia ha condotto un sondaggio simile nel 2021, riscontrando sentimenti di separazione sia a destra che a sinistra. Circa il 52% degli elettori di Trump e il 41% degli elettori di Biden nelle elezioni del 2020 hanno risposto di essere "in qualche modo d'accordo" quando è stato chiesto loro se è giunto il momento di dividere il Paese in due. Trovano che l'Unione sia sempre più insopportabile.

Il rappresentante Taylor Greene si lamenta giustamente del fatto che molti americani sono "stanchi e stufi di essere maltrattati dalla sinistra, abusati dalla sinistra e non rispettati dalla sinistra". Tuttavia, un accordo nazionale sul divorzio non tiene conto di tre fattori importanti.



LASCIARSI I PROBLEMI ALLE SPALLE

Il primo fattore è che queste soluzioni non risolvono i problemi, ma cercano solo di sfuggirli. Inoltre, i problemi tendono solo ad accumularsi.

L'editorialista David Brooks cita il filosofo George Santayana (1862-1952) per dire che "gli americani non risolvono i problemi, se li lasciano alle spalle. Se c'è un'idea che non gli piace, non si preoccupano di confutarla, parlano semplicemente di qualcos'altro e l'idea muore per disattenzione. Se una situazione li infastidisce, la lasciano nel passato".

L'appello della deputata repubblicana Taylor Greene per un divorzio nazionale ha qualcosa a che fare con questo allontanamento dai problemi nella speranza che così scompaiano. È la promessa ottimistica di tutti i divorzi: nella prossima situazione o con il prossimo partner non ci saranno più problemi. Come in un lieto fine hollywoodiano, tutto andrà bene dall'altra parte della barricata.

Raramente le cose vanno come nei film. Infatti, le forze implacabili che guidano la cultura da entrambi i lati della barricata non permettono più questa fuga. Se c’è un elemento che caratterizza la guerra culturale è l'ostinato rifiuto delle idee di morire o di essere lasciate nel passato. Queste forze culturali aggressive continueranno a esistere e ad agire indipendentemente dal luogo in cui si vive. Il risultato più probabile del divorzio nazionale sarà un successivo divorzio nazionale.

Il secondo problema è l'inestricabilità. La semplice divisione dell'America in Stati rossi e blu non risolverà le differenze inconciliabili. I partigiani delle posizioni rosse e blu sono terribilmente mescolati. Mentre il Texas è passato in rosso-repubblicano alle ultime elezioni presidenziali, le sue principali città sono enormi enclave blu-democratico. L'esistenza di minoranze contrarie ma significative in tutti gli Stati continuerà a produrre ulteriori rotture su scala sempre più locale. Il divorzio potrebbe in seguito espandersi fino a comprendere contee rosse e blu che si separano dal loro Stato, città che si separano dalla loro contea, quartieri che si separano dalla loro città o persino famiglie che si separano dal loro quartiere.

Come nella parabola evangelica del grano e della gramigna mescolati nel campo, le aree rosse e blu si trovano insieme ovunque. Un divorzio nazionale non risolverebbe la situazione delle macchie viola (risultanti della mescolanza rosso-blu) che popolano la mappa. Non seguire il saggio consiglio evangelico di Nostro Signore avrà come esito quello di sradicare tutto, portando l’insieme alla rovina.

Questo divorzio potrebbe rappresentare non una scissione in due parti quasi uguali, ma una spaccatura dell'America in migliaia di frammenti indipendenti, dove ognuno si allontana e decide come vivere al di fuori dell'unione. Questa disunione indebolisce la sicurezza della nazione, rendendo l'America vulnerabile e invitando all'attacco i suoi nemici.



AFFRONTARE LE CAUSE

Tuttavia, il motivo più importante per cui la secessione non è la risposta, è che essa non affronta la causa morale di questa crisi. L'America è divisa perché ha adottato costumi immorali, permissivi e peccaminosi che hanno conseguenze distruttive ovunque.

I secessionisti trattano queste dispute come se fossero semplici differenze di opinione. Alcuni pensano che sia giusto fare quello che vogliono, anche se questo distrugge la fibra morale della nazione e la rende un posto insopportabile in cui vivere. Altri scelgono di vivere una vita più ordinata che porti a una maggiore felicità personale.

L'atteggiamento egoistico della secessione nega la dimensione morale della vita. Non si desidera ciò che è meglio per la nazione, ma solo ciò che facilita il proprio interesse personale. Non ci si preoccupa di aiutare gli americani che hanno preso la strada sbagliata. Anzi, il deputato Taylor Greene ritiene che la sinistra dovrebbe "vivere nella sua sporcizia che ha creato senza di noi, così potrà rendersi conto dell'errore della strada intrapresa".

La soluzione consiste nell'esaminare le cause della decadenza che infetta entrambi i lati con intensità e velocità diverse. Dividere la nazione tra partigiani di due stadi in decadenza non servirà a nulla, poiché i processi di decadenza continueranno per tutti e non potranno che peggiorare con il tempo.

Le cause della decadenza sono semplici e riconoscibili. Si trovano ovunque. Gli americani sono divisi e decadenti perché hanno perso la bussola morale che definisce il bene e il male. Le famiglie sono distrutte perché le passioni sfrenate hanno creato una società ipersessualizzata. Le persone non trovano un senso e uno scopo nella vita perché hanno perso la loro fede e hanno rifiutato la legge di Dio.

La secessione non risolve nessuno di questi problemi. Accelererà soltanto i processi di decadenza morale e di distruzione nazionale. Solo l'ardua lotta per un ritorno a Dio e a un ordine morale fornirà a tutti gli americani la via d'uscita dalla crisi attuale.

Titolo originale: Tre ragioni per cui un divorzio nazionale distruggerà l'America

Fonte: Tradizione Famiglia Proprietà, 7 marzo 2023