NO A MARIA CORREDENTRICE, IL VATICANO FA CONFUSIONE NO A MARIA CORREDENTRICE, IL VATICANO FA CONFUSIONE

Il titolo è attribuito alla Madonna da santi e teologi (l'ultimo dei quali è San Giovanni Paolo II), ma viene smentito da una recente Nota dottrinale di dubbio valore

di Luisella Scrosati

Martedì 4 novembre, il Dicastero della Dottrina della Fede ha pubblicato una Nota dottrinale di 80 paragrafi, approvata da papa Leone XIV, nella quale ci viene spiegato che «considerata la necessità di spiegare il ruolo subordinato di Maria a Cristo nell'opera della Redenzione, è sempre inappropriato usare il titolo di Corredentrice per definire la cooperazione di Maria» (§ 22, corsivo nel testo). Sempre inappropriato ci dicono dal Dicastero; almeno per i lettori delle principali lingue in cui è stato pubblicato il documento, perché il testo inglese si limita ad un «it would not be appropriate», omettendo l'avverbio e preferendo il condizionale. Ma siccome qualcuno deve aver deciso che l'originale dei documenti della Chiesa non si debba più scrivere nella lingua latina, è lasciato alla preferenza dei lettori quale versione scegliere.

Appena tre giorni prima, sabato 1° novembre, Leone XIV proclamava san John Henry Newman dottore della Chiesa. Piccolo dettaglio: Newman era uno di quelli che aveva difeso la possibilità di utilizzare il titolo di Corredentrice. La proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione (1854) aveva turbato, tra gli altri, il mondo anglicano. L'amico e compagno di John Henry Newman nell'avventura dell'Oxford Movement, Edward B. Pusey, formulò le obiezioni del mondo anglicano nell'Eirenicon, al quale Newman rispose con la nota Letter to the Rev. E. B. Pusey on his recent Eirenicon, che costituisce il trattato mariologico per eccellenza di Newman. Pusey si lamentava che la corredenzione non era affermata «in isolati passi di un autore devozionale [...], ma nelle risposte formali indirizzate da Arcivescovi e Vescovi al Papa in merito a ciò che essi auspicano riguardo alla dichiarazione dell'Immacolata Concezione come articolo di fede» (An Eirenicon, London, 1865, pp. 151-152). Ed aggiungeva con disappunto che «questa dottrina, a cui qui si allude, è elaborata dai teologi cattolici romani di ogni scuola».

Newman era ben consapevole della conoscenza approfondita che Pusey aveva dell'insegnamento dei Padri della Chiesa; era perciò sorpreso del fatto che egli potesse accusare il mondo cattolico di una "quasi idolatria" nei confronti della SS. Vergine, a motivo dell'abbondanza di titoli onorifici e di densità teologica attribuiti alla Madonna, perché era proprio la «Chiesa indivisa», a cui Pusey si appellava, ad essere tanto generosa nei titoli mariani. «Quando si vede che Lei, con i Padri, dà a Maria i titoli di Madre di Dio, seconda Eva e Madre di ogni vivente, Madre della vita, Stella del mattino, mistico nuovo Cielo, Scettro dell'ortodossia, tutta immacolata Madre della santità, e simili, la gente potrebbe interpretare come una misera contropartita per tale modo di esprimersi le sue proteste contro chi dà a Maria il titolo di Corredentrice e Sacerdotessa».





Mai Newman avrebbe pensato che sarebbe arrivato un giorno in cui si sarebbe dovuto difendere il titolo di Corredentrice di fronte non ad un anglicano, ma al prefetto dell'ex-Sant'Uffizio. Nientemeno. La ragione per cui il Dicastero cassa il titolo di Corredentrice è la sua potenzialità di generare «confusione e squilibrio nell'armonia delle verità della fede cristiana, perché "in nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati"» (At 4,12). E ancora: «il pericolo di oscurare il ruolo esclusivo di Gesù Cristo [...] non costituirebbe un vero onore alla Madre». Affermazioni non originali, dal momento che sono tipiche delle obiezioni protestanti, ma di certo molto curiose in un documento ufficiale che si propone di rispondere a questioni che risveglierebbero «con frequenza, dubbi nei fedeli più semplici»; sì, perché nell'epoca della gestione Fernández, le Note dottrinali non esistono più per chiarire ciò che potrebbe apparire confuso, ma per rendere confuso ciò che era già chiaro.

Logica richiederebbe infatti che, se un termine che si è ormai ampiamente diffuso - non solo nella devozione dei fedeli, ma anche negli interventi papali ed episcopali e nei documenti ufficiali della Chiesa (si pensi ai due decreti, rispettivamente del 1913 e del 1914, del Sant'Uffizio) -, viene eventualmente frainteso in modo non conforme alla retta dottrina, la Santa Sede intervenga per chiarire e confermare, non per alimentare ulteriormente il fraintendimento e liquidare un titolo che si è ormai affermato a livello teologico e magisteriale.

Perché chiunque abbia una minima conoscenza di come si è sviluppata la riflessione teologica intorno alla corredenzione mariana e delle sue precisazioni fondamentali, sa bene che essa non sostiene una redenzione parallela a quella di Cristo, né una necessità assoluta della collaborazione mariana (de condigno) per la Redenzione, e neppure che Maria SS. non abbia avuto bisogno di essere redenta dal Verbo incarnato, suo Figlio. Tutti aspetti già ampiamente assodati, ma che Tucho & C. preferiscono continuare a fingere che siano confusi e pericolosi.





La Nota arriva pure a presentare un criterio, tratto da non si sa dove, che sarebbe semplicemente esilarante, se non fosse tragicamente presente in un documento ufficiale della Santa Sede: «Quando un'espressione richiede numerose e continue spiegazioni, per evitare che si allontani dal significato corretto, non serve alla fede del Popolo di Dio e diventa sconveniente». Bisognerebbe chiedere al card. Fernández e a mons. Matteo se credano realmente a quanto hanno scritto; perché, seguendo questo principio, bisognerebbe ritrattare praticamente tutti i dogmi mariani. E non solo. Forse che il titolo di Theotokos non richiese - e continua a richiedere - numerose e continue spiegazioni? Forse che il dogma dell'Immacolata Concezione non dev'essere continuamente spiegato per evitare di pensare che la Madonna sia esente dalla redenzione di Cristo? Le formulazioni del dogma trinitario o di quello cristologico non richiedono anch'esse «numerose e continue spiegazioni»? Sarebbero per questo «sconvenienti» e non utili alla fede del Popolo di Dio? Il principio enunciato dalla nota, costituisce di fatto la tomba di ogni definizione dogmatica e della stessa teologia.

Del tutto scorretta è poi la presentazione della storia della dottrina della corredenzione. Lo straordinario contributo di numerosi santi e teologi viene liquidato in appena un paragrafo (§ 17), segno piuttosto evidente che l'intenzione della Nota non era certo quella di fare il punto della situazione, ma di colpire la corredenzione. Altra liquidazione si registra nel misero accenno all'insegnamento dei pontefici, in particolare di san Giovanni Paolo II; salvo poi dedicare due ampi paragrafi alla posizione di Ratzinger (ancora cardinale).

La ragione di questa selezione non è difficile da cogliere: Ratzinger sarebbe, insieme a papa Francesco, a cui viene dedicato l'intero paragrafo § 21, l'auctoritas per sostenere che il titolo di Corredentrice sarebbe inappropriato. A ben vedere, nel votum del 1996, in qualità di Prefetto della CDF, Ratzinger non rifiutava il titolo, ma riteneva che la riflessione teologica non fosse ancora matura per attribuire alla Madonna il titolo di Corredentrice e Mediatrice; la sua contrarietà al titolo, invece, riguarda una semplice intervista del 2002 (nella quale, tra l'altro, si dichiarava favorevole alla dottrina di fondo, come espressione del fatto che Cristo voglia condividere con noi tutto, anche il suo essere redentore). Ma un votum ed un'opinione vengono favorite nella Nota piuttosto che, per esempio, la presentazione del più sistematico insegnamento di Giovanni Paolo II sulla corredenzione mariana; il pontefice polacco (come i predecessori) non aveva poi minimamente esitato ad utilizzare più volte anche quel titolo che adesso Tucho ci spiega essere sconveniente e inappropriato. Giovanni Paolo II, evidentemente, si divertiva ad «oscurare l'unica mediazione salvifica di Cristo».

Ancora una volta, il cardinale Fernández si conferma come un fabbricatore seriale di dubbi e pasticci, come già accadde per le risposte ad alcuni dubbi sollevati da Amoris Lætitia, per le benedizioni alle coppie omo, per la pena di morte e la dignità umana. Doveva essere il primo prefetto da silurare con il nuovo pontificato, ed invece lo ritroviamo ringalluzzito a proseguire la propria opera di confusione. Al male è stato ancora concesso tempo per sfidare la pazienza divina e mettere alla prova la fede dei cristiani.



Nota di BastaBugie: l'autrice del precedente articolo, Luisella Scrosati, nell'articolo seguente dal titolo "Per far sparire la Corredentrice non basta dire magistero" spiega che il valore magisteriale della Nota dottrinale Mater populi fidelis nulla dice sul grado di certezza, ma solo sulla modalità dell'insegnamento.

Ecco l'articolo completo pubblicato su La Nuova Bussola Quotidiana il 22 novembre 2025:

«L'espressione "dottrinale" nel titolo della Nota indica che questo documento ha un valore speciale, superiore agli altri documenti che abbiamo pubblicato negli ultimi due anni. Firmata dal Papa, appartiene al magistero ordinario della Chiesa e dovrà essere presa in considerazione in relazione allo studio e all'approfondimento di argomenti mariologici». Così aveva sentenziato il cardinale Víctor M. Fernández in occasione della presentazione della Nota dottrinale Mater populi fidelis alla Curia dei Gesuiti.

Effettivamente una Nota dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede, una volta che viene approvata dal Sommo Pontefice, diviene parte del suo magistero ordinario. Ma che cosa significa questa espressione e cosa comporta per i fedeli? Qualcuno infatti pensa che attribuire ad un documento la qualifica di magistero ordinario corrisponda ad una sorta di incontestabile Roma locuta, causa finita. Da cui deriverebbero, sul versante di chi ne gradisce il contenuto, una impossibilità di "contestazione" di diritto e di fatto, mentre dalla parte di chi è comprensibilmente sobbalzato sulla sedia leggendo certe cose, la necessità di affermare che questa Nota non è magistero (e magari che Leone XIV non è papa).

In effetti, sull'argomento la confusione è tanta e gli attributi di autentico, ordinario, fallibile, infallibile, riferiti al magistero, si regalano con molta, forse troppa generosità. Anche l'affermazione di Fernández non è un capolavoro di chiarezza; egli insiste sul carattere «superiore», «speciale» di questa Nota, rispetto agli altri documenti della sua gestione, perché magistero ordinario. Ora, se andiamo a vedere come il prefetto si era pronunciato in riferimento ai documenti prodotti dal Dicastero da lui presieduto, non possiamo non ricordare quando dichiarò che Fiducia supplicans rientra nel magistero autentico. Dal che possiamo dedurre che probabilmente ai suoi occhi il magistero ordinario sia superiore al magistero autentico.

Il problema è che questo tipo di confronto non funziona, perché mette in relazione due ordini "di misura" differenti, come confrontare gli etti con il metro. Il magistero della Chiesa viene classificato in base a quattro categorie differenti di criteri: il grado di certezza, il soggetto, l'oggetto, la modalità (o grado di solennità). Per il nostro tema ci interessano la prima e l'ultima categoria. La prima ci spiega che non ogni affermazione del magistero ha lo stesso grado di certezza e quindi non richiede lo stesso tipo di assenso (vi abbiamo dedicato il primo piano nel numero di marzo 2025 de La Bussola Mensile).

Vi sono infatti affermazioni magisteriali che godono del massimo grado di certezza, sia nell'insegnare una dottrina come divinamente rivelata, ossia un dogma (e qui si richiede un'adesione propriamente di fede), come nell'insegnare in modo definitivo verità strettamente legate al deposito della fede (che richiede dunque un assenso fermo e definitivo). Questo è il livello massimo di "sicurezza" del magistero, che viene perciò detto infallibile. Vi è poi il magistero semplicemente autentico, che raccoglie un ampio ventaglio di insegnamenti, di cui alcuni più prossimi all'infallibilità ed altri più "pedagogici", che nel tempo possono anche rivelarsi come caduchi. A questo magistero il fedele risponde con l'ossequio religioso della volontà e dell'intelletto.

È evidente che questo magistero non rientra nel Magistero infallibile, ma questo non significa che esso sia contestabile a piacimento. Occorrerà un attento studio nel comprendere la portata delle diverse affermazioni ivi contenute e nel cogliere alcuni "segni" che indicheranno una maggiore o minore prossimità ad un insegnamento certo e definitivo. Per esempio, quando uno stesso insegnamento tende a riproporsi nel magistero autentico ed approfondirsi nel tempo, quando la sua connessione con il magistero infallibile appare significativa, quando la struttura argomentativa risulta solida e le sue radici nelle Scritture e nella Tradizione robuste, quando i teologi tendono a confluire nel ritenerlo una dottrina comune, allora è chiaro che il suo rifiuto sarebbe temerario. Al contrario, quando si tratta di affermazioni più estemporanee o isolate, accessorie, o non sufficientemente radicate nella Rivelazione; quando poi si pongono in discontinuità con il magistero autentico precedente o perfino in rottura con quello infallibile, allora è chiaro che l'adesione del fedele dev'essere adeguata alla provvisorietà di questo insegnamento, fino a poter arrivare anche ad una analisi che ne metta in evidenza le criticità.

Magistero infallibile e magistero semplicemente autentico: ma che fine ha fatto quello ordinario? Questa qualifica non esprime il grado di certezza del magistero (e il corrispondente assenso del fedele), bensì la modalità con cui il magistero si esprime. Sotto questo punto di vista, il magistero può essere solenne o straordinario, quando si esprime o mediante i famosi (ma rari) pronunciamenti ex-cathedra del Sommo Pontefice, oppure mediante un Concilio ecumenico; è invece ordinario il magistero esercitato appunto "ordinariamente" dal Sommo Pontefice (e/o dai vescovi), mediante encicliche, esortazioni apostoliche, udienze, etc.

Solo il magistero ex-cathedra è sempre connesso al magistero infallibile; negli altri casi, occorrerà verificare il contenuto e il tenore dell'espressione magisteriale nella loro sostanza, cioè al fatto che si manifesti l'intenzione del Pontefice di pronunciarsi su una dottrina in termini definitivi. Questo significa che possiamo avere magistero infallibile sia all'interno del magistero ordinario che di quello solenne. Lo stesso lo possiamo dire per il magistero semplicemente autentico: esso può essere presente sia nel magistero solenne che in quello ordinario. Risulta altresì chiaro che in uno stesso documento troviamo normalmente affermazioni che possiedono diversi gradi di certezza: possiamo trovare dogmi e insegnamenti definitivi "nuovi" o semplicemente richiamati e ulteriormente sviluppati, del magistero autentico prossimo all'infallibilità, e ancora argomentazioni rigorose o meno fondate, osservazioni di tipo educativo, sociologico, raccomandazioni di vario tenore e tanto altro ancora.

Dunque, l'affermazione del cardinale Fernández sul fatto che Mater populi fidelis rientri nel magistero ordinario del pontefice non dice nulla sul grado di certezza del suo insegnamento e dunque neppure sull'assenso dovuto dal fedele, che risponde invece ai criteri sopra accennati. Dunque, keep calm. L'affermazione del prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede ha semplicemente espresso la modalità con cui il magistero si è manifestato. Che è la stessa di quell'enorme quantità di insegnamenti pontifici sulla cooperazione attiva e immediata della Santissima Vergine alla Redenzione degli uomini, anche quando i Papi non hanno utilizzato il termine "corredenzione". Insegnamenti che però hanno tutte le caratteristiche di un magistero autentico prossimo all'infallibilità (a prescindere dalla proclamazione o meno del quinto dogma), ma che Tucho si è scordato di riportare.

Titolo originale: No a Maria Corredentrice, il Vaticano fa confusione

Fonte: La Nuova Bussola Quotidiana, 5 novembre 2025