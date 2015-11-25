 
MEL GIBSON HA INIZIATO LE RIPRESE PER IL SEGUITO DELLA PASSIONE
Per Resurrezione il regista ha deciso di cambiare totalmente il cast, incluso Jim Caviezel, perché dopo 20 anni anche gli attori invecchiano
di Federica Di Vito
 

Ci siamo. La scorsa settimana sono iniziate presso gli studi di Cinecittà le riprese dell'attesissimo The Resurrection, regia di Mel Gibson sotto la produzione di Icon Productions e Lionsgate come partner distributore. C'è una novità inattesa: Jim Caviezel, che ha interpretato il ruolo di Gesù in The Passion, sarà sostituito dall'attore finlandese Jaakko Ohtonen. L'attore, 36 anni, è noto per aver interpretato il guerriero danese Wolland nella quinta stagione della serie Netflix The Last Kingdom, così come per le sue apparizioni in Vikings: Valhalla o in produzioni finlandesi come All the Sins. Secondo quanto annunciato nei mesi scorsi dal magazine statunitense Variety, Mel Gibson non farà il suo ritorno in Italia solo a Roma, ma le riprese riguarderanno anche Matera e altre località della Puglia.
Le novità non riguardano solo il personaggio di Gesù. Gibson infatti ha deciso di cambiare totalmente il cast rispetto al primo film. Stando sempre a quanto riferito da Variety, la ragione risiederebbe nella collocazione temporale del film, ovvero tre giorni dopo la fine del primo: se non avesse cambiato gli attori sarebbe dovuto ricorrere alla CGI (ovvero la grafica computerizzata che crea scene, personaggi e immagini in 2D o 3D) per ringiovanire gli attori, e questo avrebbe richiesto costi molto elevati.
Maria Maddalena, che in The Passion era interpretata da Monica Bellucci, sarà Mariela Garriga (Muori di lei, Gli uomini d'oro, Mission impossibile: Dead Reckoning). Al posto di Maia Morgenstern nel ruolo della Madonna ci sarà Kasia Smutniak, mentre Pietro vedrà l'interpretazione di Pier Luigi Pasino (La legge di Lidia Poet). Ponzio Pilato sarà interpretato da Riccardo Scamarcio e ci sarà anche Rupert Everett in un ruolo non ancora specificato.
Le date di uscita previste sono: per la prima parte il Venerdì Santo, 26 marzo 2027, e il giorno dell'Ascensione, 6 maggio 2027, per la seconda. La scelta di queste date è voluta - come per il primo film - in modo da collegare le uscite con il calendario liturgico cristiano.

Titolo originale: Mel Gibson sostituisce Jim Caviezel per il film sulla Resurrezione
Fonte: Sito del timone, 16 ottobre 2025

