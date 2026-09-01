LETTERE ALLA REDAZIONE: LA VERITA' SUL COVID LETTERE ALLA REDAZIONE: LA VERITA' SUL COVID

Sono un medico in pensione e non capisco perché, nonostante siano noti i danni da vaccino e di tachipirina e vigile attesa, nessuno chiede scusa, ma insistono nei loro errori (VIDEO: Hai paura del Coronavirus?)

di Giano Colli

Buongiorno.

Sono un medico, in pensione già da diversi anni. Leggo costantemente i vostri articoli che trovo particolarmente interessanti e istruttivi e vi ringrazio. Per una volta desidero dirvi la mia.

Proprio perché un collega a me caro rispose alla richiesta di andare a lavorare in una RSA con numerosi anziani ammalati di Covid, già a marzo 2020 sapevo che era possibile guarire senza troppe complicazioni assumendo tempestivamente antiinfiammatori e antibiotici ad ampio spettro. Infatti in quella RSA non morì nessuno per Covid.

Altro che Tachipirina e vigile attesa! La notizia circolava tra i medici informati, molti dei quali, in silenzio e di nascosto, hanno curato e guarito numerosi pazienti.

Non così hanno fatto De Donno e altri colleghi, che credendo di far bene a rendere pubblici i loro buoni uffici, ci hanno rimesso il primo la vita e gli altri il lavoro con la radiazione. Credo che se a quell'epoca io fossi stata tra uno di questi ultimi (per fortuna il mio lavoro di specialista mi ha tenuto lontana da ogni diatriba) avrei come minimo denunciato per abuso di potere e danni il presidente dell'Ordine dei Medici che mi avesse comminato la radiazione.

Il comportamento attuale del dott. Anelli, al momento presidente nazionale degli Ordini dei Medici, è a dir poco disdicevole, se non inqualificabile. Invece di allietarsi per il reintegro nella professione di colleghi ingiustamente estromessi solo per aver svolto il loro lavoro, emette bizantinismi per giustificare decisioni indecenti. Neanche avesse lui la scienza infusa. È lui che evidentemente confonde i limiti della scienza salottiera con la pratica clinica e dimentica che una delle prime raccomandazioni della deontologia medica è "Agisci secondo scienza e coscienza". Coscienza che al dott. Anelli forse difetta un po', e forse gli tiene compagnia il presidente Sala della regione Lombardia. Proprio ora che sono resi pubblici i danni da vaccino e della tachipirina con vigile attesa, nessuno chiede scusa! Insistono nei loro errori! Continuare a malversare dei lavoratori che hanno solo fatto il loro dovere!

Però la Magistratura, acquisiti i dovuti atti, potrebbe porre riparo a tanta ingiustizia e tanti danni! A querela di parte, ovviamente! Sempre che non intervengano a negare l'evidenza, come al solito, le ditte farmaceutiche, che ci tengono a non esporsi in prima persona.

Dott.ssa Vita Sciuto



RISPONDE IL DIRETTORE DI BASTABUGIE



Gentile Dott.ssa Sciuto,

la ringrazio di cuore per la sua mail e per la testimonianza che ha voluto condividere. Le sue parole trovano piena risonanza in quanto, fin dall’inizio della pandemia, abbiamo sostenuto e documentato su queste pagine le nefandezze che stavano accadendo.

Come lei, abbiamo sempre ritenuto grave e dannosa la strategia della «tachipirina e vigile attesa», che ha lasciato soli tanti malati mentre, già nei primi mesi del 2020, medici informati e coraggiosi - proprio come il collega di cui lei parla - ottenevano risultati ben diversi con trattamenti tempestivi a base di antinfiammatori e antibiotici. Lo abbiamo scritto ripetutamente, pubblicando articoli, interviste e documenti che andavano controcorrente rispetto alla narrazione ufficiale. Abbiamo seguito con attenzione le vicende di medici come De Donno e di tanti altri colleghi che, per aver esercitato secondo scienza e coscienza, hanno pagato prezzi altissimi: qualcuno con la vita, altri con la radiazione e la distruzione della propria professionalità.

Tutto questo è consultabile nel dossier "Coronavirus. Tre anni di abusi di potere" con oltre 200 articoli e nel dossier "Il vaccino anti-covid. La scienza e la propaganda" con una quarantina di articoli.

Abbiamo inoltre pubblicato il primo, e per ora ultimo, libro con la raccolta di tali articoli dal titolo "Ci hanno presi per il Covid. Per non dimenticare tre anni di lockdown, mascherine, vaccini e abusi di potere".

Lei ha ragione nel condannare il comportamento del dott. Anelli e di parte dell’Ordine dei Medici, anche di fronte ai reintegri e alle evidenze che emergono sui danni prodotti da quella gestione e dalle campagne vaccinali, continua a apparirci inaccettabile. Invece di riconoscere gli errori e fare ammenda, si continuano a produrre giustificazioni e a difendere decisioni che hanno prodotto ulteriori sofferenze. Su questo punto la sua denuncia è netta e, dal nostro punto di vista, fondata.

Proprio perché non abbiamo mai smesso di dare voce a queste ragioni, le segnaliamo in fondo a questo articolo un video di una conferenza di Paolo Gulisano del 10 settembre 2020 - video censurato da YouTube per tutto il periodo pandemico e tornato finalmente disponibile solo nel 2025 - che documenta con chiarezza quanto già allora era possibile e doveroso fare. La invitiamo a vederlo e a farlo circolare: è un tassello importante di quella verità che per troppo tempo è stata nascosta.

Continueremo a seguire queste vicende con lo stesso impegno di sempre, nella convinzione che la verità e la difesa della persona umana debbano prevalere su ogni interesse di potere o di mercato. Grazie ancora per il suo contributo e per la stima che ci dimostra.



VIDEO: Hai paura del Coronavirus? di Paolo Gulisano (1 ora e 46 min.)





https://www.youtube.com/watch?v=yUpkkwPY_D0



DOSSIER "CORONAVIRUS"

Tre anni di abusi di potere

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DOSSIER "LETTERE ALLA REDAZIONE"

Le risposte del direttore ai lettori

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Fonte: BastaBugie, 9 settembre 2026