INTERNET E' ORMAI UN DIALOGO TRA MACCHINE INTERNET E' ORMAI UN DIALOGO TRA MACCHINE

Il 57% del traffico internet mondiale è oggi generato dall'intelligenza artificiale, lasciando agli esseri umani solo il 43%

di Lorenzo Bertocchi

Per la prima volta nella storia digitale, il velo si è squarciato: l'umanità è diventata minoranza nel suo stesso regno virtuale. Gli ultimi dati di Cloudflare Radar descrivono un sorpasso epocale: il 57,4% del traffico web mondiale è oggi generato da sistemi automatizzati, lasciando agli esseri umani in "carne e ossa" solo il restante 42,6%. Quello che doveva essere un traguardo previsto per la fine del 2027 è arrivato con un anno e mezzo di anticipo, spinto da un'accelerazione che persino gli esperti definiscono sbalorditiva.



NON SOLO ALGORITMI, MA SOSTITUTI

A guidare questa carica non sono più i vecchi "crawler" che si limitavano a indicizzare le pagine per i motori di ricerca. Oggi domina l'intelligenza artificiale agente (o agentica): sistemi capaci di comprendere contenuti, confrontare fonti e agire autonomamente per conto dell'utente.

Il divario di efficienza è brutale. Mentre un essere umano consulta in media cinque siti prima di un acquisto, un agente intelligenza artificiale può scansionarne 5.000 nello stesso lasso di tempo. Questa potenza di calcolo sta riscrivendo le regole del gioco: non siamo più noi a navigare, ma i nostri delegati digitali che "mangiano" dati per servirci risultati pronti all'uso.

Il pericolo più insidioso è la trasformazione dell'utente e del lettore da protagonista a semplice comparsa. Se l'intelligenza artificiale filtra tutto, il lettore non si trova più davanti all'articolo originale, alla sfumatura del pensiero o all'inchiesta, ma a sintesi preconfezionate. È il trionfo dei "riassunti su riassunti". In questo scenario, l'approfondimento muore sotto il peso dell'efficienza algoritmica, e il web rischia di diventare un'eco di se stesso, dove le macchine leggono macchine.

Questo fenomeno alimenta la cosiddetta "Dead Internet Theory" (teoria dell'Internet morto), l'ipotesi secondo cui la rete diventerà presto un ecosistema di bot che interagiscono esclusivamente tra loro, rendendo i contenuti umani irrilevanti.



L'ULTIMO BALLO E IL RITORNO ALLA CARTA

Il cambiamento è già visibile nei social media. Da un lato, persistono le "fabbriche di troll" utilizzate per la propaganda e la semina di notizie false o falsificate. Dall'altro, nascono realtà inquietanti come Moltbook, un'infrastruttura social preclusa agli umani dove, in una sola settimana, 1,6 milioni di agenti autonomi hanno iniziato a interagire, creando codici di comunicazione e persino sistemi di religione propri. È il "social" senza l'elemento sociale umano.

Siamo di fronte all'ultimo ballo per il web come frontiera di libertà e democrazia? Se l'intelligenza artificiale si muove tra software come OpenClaw, Scout o Operator per compiere azioni al posto nostro, lo spazio per l'autenticità si restringe drasticamente.

In questo contesto, riemerge il caro vecchio supporto cartaceo che smette di essere un feticcio romantico per diventare un presidio di libertà. Le pagine di carta, per loro natura, sono immuni alle scansioni incessanti dei bot e agli algoritmi imperanti. Leggere su carta significa recuperare anche una paternità umana certificata, un'esperienza culturale che non può essere sintetizzata o "cliccata" da un software. Un po' come vivere un evento in presenza o in streaming, la differenza è palpabile. Su questo, si perdoni l'autocitazione, noi de Il Timone non abbiamo mai smesso di credere che la carta, gli autori, e la possibilità di sfogliare informazione e formazione sono un valore aggiunto insostituibile.

Il web non morirà, sia chiaro, ma la sua profonda ridefinizione che è in atto ci pone davanti a una scelta: accettare il ruolo di spettatori di un mondo automatizzato o rivendicare quegli spazi di autenticità dove la macchina, semplicemente, non può entrare.



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Titolo originale: Un click su due è intelligenza artificiale: il web è già un dialogo tra macchine

Fonte: Sito del Timone, 29 giugno 2026

Immagine generata da OpenAI DALL-E 3 tramite ChatGPT