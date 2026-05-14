LETTERE ALLA REDAZIONE: AMICIZIA SPIRITUALE E DIREZIONE SPIRITUALE LETTERE ALLA REDAZIONE: AMICIZIA SPIRITUALE E DIREZIONE SPIRITUALE

Un sacerdote che è anche un amico può essere un buon padre spirituale oppure l'amicizia rischia di confondere il rapporto?

di Don Stefano Bimbi

Buongiorno amici di BastaBugie,

vi scrivo perché il vostro sito è veramente illuminante per noi giovani che cerchiamo un po' di verità in questo mondo e raramente la troviamo a scuola e tra gli amici. Vorrei chiedervi un consiglio su una situazione che non riesco a capire bene.

Da diverso tempo ho un rapporto di grande confidenza con il mio parroco che conosco e stimo molto. Lui è abbastanza giovane, rispetto alla media dei sacerdoti, però ha grande esperienza. Parliamo spesso di fede, delle difficoltà che incontro nella vita cristiana, delle mie scelte e anche di alcune questioni personali. Lui mi ascolta, mi dà consigli, qualche volta mi corregge e mi aiuta a vedere le cose alla luce della fede. Anch'io conosco qualcosa della sua vita, delle sue preoccupazioni e delle sue fatiche visto che sono spesso in parrocchia. Per questo tra noi c'è anche un rapporto di amicizia e di affetto sincero.

Proprio per questo mi è venuto un dubbio: questo rapporto si può definire direzione spirituale oppure è semplicemente un'amicizia spirituale con un sacerdote?

Lui dice spesso a noi giovani che il padre spirituale dovrebbe essere una persona alla quale si manifesta con una certa regolarità la propria vita interiore e dalla quale si accettano indicazioni per il proprio cammino. Nel mio caso non abbiamo mai stabilito formalmente che lui fosse il mio padre spirituale: semplicemente, nel tempo, è diventato spontaneo confidarmi con lui e chiedergli consiglio.

Ho letto in internet che c'è una differenza tra amicizia spirituale e direzione spirituale. Mi sono quindi chiesta se queste possano esistere contemporaneamente con la stessa persona. In pratica vorrei sapere: un sacerdote che è anche un amico può essere un buon padre spirituale oppure l'amicizia rischia di confondere i due rapporti? E inoltre: come si può capire concretamente quale dei due rapporti si sta vivendo e quali limiti sarebbe bene mantenere perché rimanga qualcosa di sano e veramente orientato a Dio?

Grazie per l'aiuto e per il vostro lavoro.

Noemi



RISPONDE IL SACERDOTE



Cara Noemi,

la domanda che poni è molto interessante perché riguarda una distinzione che nella pratica non è così immediata. Quando tra una persona e un sacerdote nasce una confidenza profonda, fondata sulla fede, sulla stima e sul desiderio di cercare insieme la volontà di Dio, è facile domandarsi se ci si trovi davanti a una vera direzione spirituale oppure a una semplice amicizia spirituale (la quale può esserci anche con una persona che non è sacerdote).

Le due realtà possono certamente intrecciarsi e avere molti elementi in comune, ma non coincidono. È quindi utile comprenderne bene la differenza, anche per vivere il rapporto con maggiore libertà e chiarezza.

L'amicizia spirituale con un sacerdote e la direzione spirituale possono avere molti elementi in comune (confidenza, dialogo sulla fede, preghiera, ricerca della volontà di Dio), ma sono due rapporti diversi soprattutto per finalità, reciprocità e responsabilità.

L'amicizia spirituale è anzitutto una vera amicizia cristiana: due persone si vogliono bene in Cristo e per aiutarsi a camminare verso Dio. Se una delle due è un sacerdote, questi può certamente avere in essa una funzione particolare per la sua esperienza e il suo ministero, ma rimane un rapporto fondamentalmente reciproco e paritario. Ci si racconta, ci si sostiene, si condividono gioie, sofferenze, riflessioni spirituali, si può pregare l'uno per l'altro e anche correggersi fraternamente. Non necessariamente l'amico sottopone al giudizio del sacerdote le proprie decisioni.

La direzione spirituale, invece, ha uno scopo più preciso: aiutare una persona a conoscere se stessa davanti a Dio, individuare l'azione della grazia e le tentazioni, riconoscere la propria vocazione e crescere nella santità. Per questo è un rapporto strutturalmente asimmetrico. Il diretto apre la propria interiorità e il padre spirituale ascolta, illumina, giudica, corregge e consiglia. Non è previsto che il sacerdote, a sua volta, apra allo stesso modo la propria coscienza al diretto. Se lo facesse sistematicamente, i ruoli finirebbero per confondersi.

La differenza si potrebbe sintetizzare così: nell'amicizia spirituale prevale il «camminiamo insieme verso Dio», mentre nella direzione spirituale prevale il «ti aiuto a capire come Dio sta conducendo te».

Anche il contenuto delle confidenze è diverso. Con un amico spirituale posso parlare profondamente di alcuni aspetti della mia vita, ma non sono tenuto a manifestargli con una certa completezza e continuità le tentazioni, i moti interiori, le resistenze alla grazia, i criteri delle mie decisioni. Nella direzione spirituale proprio questo "materiale" interiore diventa essenziale affinché il sacerdote possa guidare l'anima che a lui si consegna.

Un'altra differenza importante riguarda la libertà del consiglio. L'amico può dare un parere e questo può essere seguito oppure no. Invece il padre spirituale deve cercare di dare un giudizio equilibrato sapendo che questo può impegnare la coscienza del diretto. Naturalmente il padre spirituale non sostituisce la coscienza del diretto e, salvo questioni oggettive di morale cristiana, non deve trasformare il rapporto in obbedienza cieca su ogni scelta.

Le due realtà possono, però, convivere nella stessa persona. Un padre spirituale può diventare nel tempo anche una persona verso la quale nasce un'amicizia spirituale. Anzi, un certo affetto umano e soprannaturale può rendere la direzione spirituale più feconda. Ma occorre avere chiaro che l'amicizia non deve impedire al sacerdote di correggere, ammonire ed educare la persona.

Come possono convivere nella stessa persona, però i due ruoli possono anche essere distinti. Si può avere un padre spirituale e, contemporaneamente, anche un sacerdote con cui si ha una sana amicizia spirituale. Basta che non ci sia confusione per cui, ad esempio, sarebbe scorretto porre a entrambi le stesse questioni per il discernimento, giusto per curiosità oppure, peggio ancora, in modo poi da scegliere la risposta che più aggrada. La direzione spirituale necessita di un solo sacerdote che faccia da padre spirituale, non si possono avere contemporaneamente due padri spirituali, magari con la scusa che uno solo lo è, mentre l'altro è "solo" un amico spirituale.

Va infine precisata un'ultima cosa: l'amicizia spirituale e la direzione spirituale sono cosa diversa dalla confessione sacramentale. Il confessore giudica e assolve i peccati di cui il penitente si accusa e questo sacerdote si può cambiare nel tempo e addirittura ad ogni confessione, invece il padre spirituale si trova a giudicare quasi tutte le situazioni critiche della vita del diretto ed è tendenzialmente sempre lo stesso per tutta la vita. Altra cosa è l'amico spirituale, il quale condivide fraternamente il cammino cristiano incoraggiando e sostenendo, magari dando anche piccoli e semplici consigli pratici senza per questo giudicare l'altro. In sintesi, sebbene sia preferibile normalmente confessarsi dal proprio padre spirituale, ci possono essere situazioni in cui questo è difficoltoso per cui ci si può confessare anche da un altro sacerdote.

Torniamo adesso alla domanda iniziale e cioè se un sacerdote che è anche un amico possa essere un buon padre spirituale oppure se l'amicizia può rischiare di confondere il rapporto. Si può tranquillamente dire che la stessa persona può ricoprire anche tutti e due i ruoli, ma direzione spirituale ed amicizia spirituale rimangono concettualmente distinte. Se il rapporto con il sacerdote conduce a una maggiore libertà interiore, a una più profonda unione con Dio e a una crescente capacità di compiere il bene, allora ci sono buoni motivi per ritenere che la direzione spirituale stia portando frutto. Al contrario, occorre fare attenzione quando il sacerdote riversa abitualmente sull'altra persona confidenze eccessivamente intime, esprime con facilità giudizi inappropriati su altre persone, le chiede continuamente consiglio sulle decisioni importanti della propria vita, manifesta gelosia per altri rapporti o amicizie, oppure favorisce un legame di dipendenza reciproca che tende all'esclusività. In questi casi non siamo più davanti a una sana amicizia spirituale: i ruoli si sono confusi e il rapporto rischia di danneggiare spiritualmente entrambi. Se questa dinamica non può essere corretta ristabilendo limiti chiari, può diventare necessario prendere le distanze e anche interrompere il rapporto.

Nel caso concreto che descrivi, il punto decisivo non è tanto dare subito un nome al rapporto, quanto chiederti quale funzione esso svolga realmente. Se soprattutto vi sostenete reciprocamente nella fede e condividete il vostro cammino cristiano, siamo nell'ambito dell'amicizia spirituale. Se oltre a questo lo senti come un padre e per questo gli apri con continuità la tua vita interiore proprio perché egli ti aiuti a giudicare, correggere e orientare il tuo cammino, allora il rapporto assume propriamente i caratteri della direzione spirituale. Le due cose possono convivere, purché rimangano ordinatamente distinte.

Il Signore ti dia luce per comprendere e vivere questo rapporto nel modo più vero, perché possa condurti sempre più vicino a Lui.



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Fonte: Redazione di BastaBugie, 26 agosto 2026

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