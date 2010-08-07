I PIÙ LETTI DEL MESE
-
BastaBugie consiglia
GIORNATA DELLA BUSSOLA 2026
Cristo nostra paceSeveso (MB), 19/9/2026
-
BastaBugie consiglia
CONVEGNODe Maria numquam satis
Ist.Patr.Augustinianum
Roma, 7-8/10/2026
ARGOMENTI
- Aborto
- America
- Animalisti e vegetariani
- Attualità
- Cinema
- Comunismo
- Cristianesimo
- Ecologia
- Economia
- Eutanasia
- Evoluzionismo
- Famiglia e matrimonio
- Fecondazione artificiale
- Immigrazione
- Islam
- Libri
- Liturgia e sacramenti
- Morale
- Omelie
- Omosessualità
- Pedofilia
- Pillole
- Politica
- Santi e beati
- Scienza
- Scuola
- Storia
- Televisione
« Torna alla edizione
Dopo "Il quinto evangelo", dove il cardinal Biffi smascherava con il sorriso l'istinto di fabbricarci un cristianesimo su misura, "La Bella, la Bestia e il Cavaliere" porta la stessa lucidità su un terreno più ampio: il destino dell'Occidente. Se prima la satira denunciava il "vangelo" conforme alla mentalità corrente, qui l'allegoria svela la trama culturale che rende possibile quel falso vangelo. Cambia il registro - dal falso documento alla fiaba morale - ma resta l'urgenza: tornare a Cristo per non perdere l'umano.
"La Bella" è la civiltà quando riconosce la propria origine nella verità e nella bellezza che vengono da Dio. Non è estetismo: è l'armonia tra ragione e fede, tra libertà e verità, tra diritto e bene. È la memoria delle radici cristiane che hanno dato all'Europa arte, diritto, università, ospedali. Quando la cultura resta ancorata a questo respiro, l'uomo fiorisce e la società diventa casa.
"La Bestia" è l'Occidente quando recide le radici. Assume molti volti: il relativismo che dissolve la verità, l'ideologia che pretende di rifare l'uomo, il tecnicismo che misura tutto e non adora più nulla, l'emotivismo che scambia il sentimento per criterio. La Bestia promette libertà facile e lascia dietro di sé smarrimento. È la caricatura della misericordia e la negazione della giustizia. Il cardinale non si limita a deplorare: mostra il meccanismo che, negando Dio, finisce per negare l'uomo.
Il "Cavaliere" è la Chiesa e, dentro di essa, ogni battezzato chiamato a vegliare sulla Bella e a combattere la Bestia. Il Cavaliere coltiva la ragione, ama la liturgia, serve i poveri, educa le coscienze. Sa che la verità alla fine vince, ma va difesa e annunciata. Il suo armamentario è da duemila anni sempre lo stesso: dottrina, Sacra Scrittura, sacramenti, opere di carità, istruzione. La sua strategia è antica e sempre nuova: conversione personale, comunità viva, missione permanente.
Il compianto cardinale di Bologna scrive con la sua inconfondibile ironia: battute affilate, immagini limpide, zero compiacimenti. Ma la leggerezza non attenua la diagnosi. L'Occidente è stanco perché ha smarrito il centro. Quando la verità è opzionale, la politica diventa amministrazione del consenso; quando la persona è senza trascendenza, l'etica scivola nel calcolo; quando la Chiesa rincorre il plauso, perde la voce. Per questo l'autore insiste sul primato di Dio: è la condizione per salvare l'umano, non un orpello da tempi andati.
Che cosa propone, in concreto, il Cavaliere? Tre mosse essenziali. Primo: ricostruire l'unità tra fede e ragione, contro l'alternativa falsa che ci vuole o devoti senza cervello o scettici senza cuore. Secondo: restituire spessore alla coscienza, educandola alla verità e non al gusto del momento. Terzo: riaccendere la missione, non come una delle tante proposte del marketing religioso, ma come offerta di vita nuova, dove la misericordia non è amnistia e la giustizia non è vendetta.
Letto dopo Il Quinto Evangelo, questo libro suona come il capitolo successivo dello stesso processo: smontare il finto Vangelo è il primo passo; subito dopo occorre ridare alla Bella un Cavaliere all'altezza. È un appello realistico e pieno di speranza. Se l'Occidente tornerà a inginocchiarsi davanti a Dio, potrà rialzarsi come uomo; se la Chiesa smetterà di chiedere permesso alla Bestia per parlare, potrà di nuovo generare santi. È qui l'apologia più convincente: una bellezza che salva, un coraggio che serve, una verità che rende liberi.
Nota di BastaBugie: per acquistare l'imperdibile "La bella, la bestia e il cavaliere. Saggio di teologia inattuale" del card. Giacomo Biffi (ed. 2026), clicca qui!
IL QUINTO EVANGELO DI BIFFI, UN LIBRO PER RIDERE E PER RIFLETTERE
Nell'opera del 1969, arrivata oggi alla 12° edizione, il cardinale smascherava i tentativi di diluire il Vangelo secondo i gusti
di Don Stefano Bimbi
https://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=8611
CARD. GIACOMO BIFFI
La fede che diventa cultura
Per vedere articoli e video, clicca qui!
-
Pubblicato 10 anni fa...
SCUOLA
La centralità di Diodi Stefano Fontana
Articolo del 28 settembre 2016
-
Video della settimana
CHI SCRIVE IL COPIONE?
Jovanotti docetdi Silver Nervuti
Durata: 8 min. (07/07/2026)
-
Da LibriGarantiti.it
SAN BENEDETTO
e la vita familiaredi Don Massimo Lapponi
Anno 2009 / pag. 112 / € 12
-
Da FilmGarantiti.it
THE TRUMAN SHOW
L'uomo ricerca sempre la verità e la libertàGiudizio: ottimo (**)
Genere: commedia (1998)
-
I dossier di BastaBugie
TOP TEN 2024
Gli articoli più lettiDossier: 10 articoli e 1 video
-
Santo della settimana
ROSARIO LIVATINO
Ucciso dalla mafiadi Ermes Dovico
Festa: 21 settembre
-
Video per la formazione
ISLAM SENZA VELI
di Silvana De MariDurata: 12 min. (03/08/2026)
-
Personaggi del passato
SOFFIANTINI
ImprenditorePerdonò i rapitori
1935 - 2018 (83 anni)