Finalmente vince il Festival una canzone sull'amore tra un uomo e una donna per sempre... in una parola ''stupenda! (VIDEO: Per sempre sì - Sal Da Vinci)

di Simona Bimbi

Premetto che non mi siedo sul divano a guardare Sanremo da almeno 10 anni, ma di botta o di rimbalzo, quella settimana lì tutti noi qualcosa su Sanremo veniamo sempre a sapere.

Quest'anno ho sentito di un balletto che tutti rifanno sui social che includeva indicare la fede nuziale... incuriosita ho scoperto che tra i concorrenti in gara c'era un certo Sal Da Vinci, che portava una canzone sul matrimonio dedicata alla moglie, sposata nel 1992. Confesso che non sapevo chi fosse il cantante, come più della metà di quelli in gara... ma d'altra parte ho passato i 40 anni e per fortuna le nuove generazioni con il microfono in mano e molto alternative mi sono più o meno sconosciute!

Sal Da Vinci non è sicuramente un giovane ma ho ascoltato la sua canzone, che ha una melodia più facile per le mie orecchie e appena terminato l'ascolto ho pensato: "Che cosa fantastica sarebbe se quest'anno vincesse lui!”

Sì forse porta in gara una canzonetta senza lode né infamia ma almeno che parla di una normalità che ormai pare in disuso: un uomo e una donna che si innamorano e decidono di passare insieme tutta la vita, coronando il loro sogno con un matrimonio davanti a Dio... Ma figurati, se in questo mondo così politicamente corretto può vincere una canzone così "banale"... E invece domenica ho letto che aveva vinto proprio lui!!! Non ci potevo credere!!!

Non sono un critico musicale quindi le mie considerazioni non hanno un gran valore, lo so, ma in questa vittoria mi piace leggerci un urlo unanime di tutti quelli che non ne possono più di tutto questo politicamente corretto con baci saffici, uomini vestiti da donna, coppie non più coppie alla Ilary e Totti, di tutta questa musica tremendamente alternativa che, con sonorità poco piacevoli, parlano insistentemente di sesso sfrenato con chiunque, di violenza, di odio, di disperazione, ecc.

Volendo essere precisi, di sesso parla anche Sal Da Vinci ("Litigare e far l’amore poi che male c’è"), ma un sesso sicuramente più sano di chi a Sanremo nel 2023 ha cantato: "Ormai nemmeno facciamo l’amore / Direi piuttosto che facciamo l’odio".

E anche Sal Da Vinci parla di momenti difficili ma non con disperazione come fanno tante canzoni degli ultimi tempi ma dicendo più poeticamente: "Perché un amore, non è amore per la vita / Se non ha affrontato la più ripida salita".

Poi al televoto ha preso più voti il secondo classificato? E pazienza... alle 1,00 di notte per votare possono essere svegli principalmente solo i giovani della notte a cui piace di più il secondo! Ma nelle giurie di Sala stampa e della Radio ha vinto Sal... come a dire: "Anche se noi per lavorare dobbiamo stare nel politicamente corretto... però non se ne può più nemmeno noi perché... quando è troppo è troppo!" E se è troppo per loro... figuriamoci per noi comuni mortali!!!

Insomma magari mi sono entusiasmata troppo per una canzonetta ma mi auguro che Dio prenda una piccola cosa come questa vittoria per toccare il cuore di tante persone in modo da migliorare un po' questo mondo e spero che Dio premi con un matrimonio lungo chi oggi ha avuto il coraggio di cantare: Con la mano sul petto / io te lo prometto / Davanti a Dio / saremo io e te / da qui / sarà per sempre sì.



Fonte: BastaBugie, 2 marzo 2026